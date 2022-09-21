Укр

Холодная зима в тепле: 7 секретов канадцев, как пережить холода

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Зимы в Канаде снежные Новость обновлена 21 сентября 2022, 08:24
Зимы в Канаде снежные

Канадцы беспокоятся не только о том, чтобы согреться

Зима — непростое время года не только в тех странах, где отопление не предусмотрено, но и в тех, где жителей пугают не морозы, а счета за отопление. Один из первых принципов экономии — утеплить свое жилье. Но он не единственный. Одна из стран, где жители успешно справляются с холодами — Канада.

"Телеграф" собрал основные секреты, которые помогают канадцам справляться с долгой и морозной зимой. Часть из них можно применить и в украинских реалиях.

Фланелевое постельное белье

Если вы мерзнете зимой даже в постели — утеплить можно и свое ночное "гнездышко". Постельное белье сделанное из фланели более теплое чем хлопковое или шелковое и поможет лучше сохранить тепло.

Используйте окна

Шторы или жалюзи в темное время суток помогут снизить потери тепла, а днем наоборот стоит их открыть. Солнечные лучи помогут согреть помещение и сделать жизнь приятнее.

Обновление интерьера

Перестановка способна не только вдохнуть новую жизнь в быт, но и сделать его теплее. Переставить диван от внешней стены дома поможет меньше мерзнуть ночью, а теплый ковер на полу согреет ноги. На лето его можно будет убрать.

Канадские дома
Ковер можно использовать там, где он актуален

Тепловентилятор на потолке

Известно, что нагретый воздух поднимается вверх. Вернуть его к вам поможет потолочный вентилятор. Такие многие используют летом в качестве охлаждения, но пригодится он может и зимой.

Проверка оборудования

Если ваш дом отапливается индивидуально печью или котлом, его стоит проверить. Пыль и копоть снижают эффективность его работы.

Снег на крыше — к теплу

Если на вашей крыше снег, считают в Канаде, значит теплопотерь меньше. Снег является своего рода "термосом". Если крыша голая — тепло уходит быстрее.

Отсекайте лишнее

Если у вас большой дом или есть подсобные помещения типа кладовки, в неиспользуемые пространства лучше закрывать двери. Это снизит отток тепла из основных помещений. При этом если есть подвал под домом, его лучше периодически протапливать. Это не только убережет от плесени, но и от остывания пола первого этажа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими секретами пользуются в Японии, где центральное отопление не предусмотрено.

Теги:
#Канада #Зима #Отопление #утепление