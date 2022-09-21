Холодная зима в тепле: 7 секретов канадцев, как пережить холода

Канадцы беспокоятся не только о том, чтобы согреться

Зима — непростое время года не только в тех странах, где отопление не предусмотрено, но и в тех, где жителей пугают не морозы, а счета за отопление. Один из первых принципов экономии — утеплить свое жилье. Но он не единственный. Одна из стран, где жители успешно справляются с холодами — Канада.

"Телеграф" собрал основные секреты, которые помогают канадцам справляться с долгой и морозной зимой. Часть из них можно применить и в украинских реалиях.

Фланелевое постельное белье

Если вы мерзнете зимой даже в постели — утеплить можно и свое ночное "гнездышко". Постельное белье сделанное из фланели более теплое чем хлопковое или шелковое и поможет лучше сохранить тепло.

Используйте окна

Шторы или жалюзи в темное время суток помогут снизить потери тепла, а днем наоборот стоит их открыть. Солнечные лучи помогут согреть помещение и сделать жизнь приятнее.

Обновление интерьера

Перестановка способна не только вдохнуть новую жизнь в быт, но и сделать его теплее. Переставить диван от внешней стены дома поможет меньше мерзнуть ночью, а теплый ковер на полу согреет ноги. На лето его можно будет убрать.

Ковер можно использовать там, где он актуален

Тепловентилятор на потолке

Известно, что нагретый воздух поднимается вверх. Вернуть его к вам поможет потолочный вентилятор. Такие многие используют летом в качестве охлаждения, но пригодится он может и зимой.

Проверка оборудования

Если ваш дом отапливается индивидуально печью или котлом, его стоит проверить. Пыль и копоть снижают эффективность его работы.

Снег на крыше — к теплу

Если на вашей крыше снег, считают в Канаде, значит теплопотерь меньше. Снег является своего рода "термосом". Если крыша голая — тепло уходит быстрее.

Отсекайте лишнее

Если у вас большой дом или есть подсобные помещения типа кладовки, в неиспользуемые пространства лучше закрывать двери. Это снизит отток тепла из основных помещений. При этом если есть подвал под домом, его лучше периодически протапливать. Это не только убережет от плесени, но и от остывания пола первого этажа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими секретами пользуются в Японии, где центральное отопление не предусмотрено.