Зима идет: чем утеплить балкон и как это правильно сделать

Из настоящего холодильника ваш привычный балкон может легко превратиться в уютный уголок

Отопительный сезон предстоящей зимой будет одним из самых непростых для Украины, поэтому и не удивительно, что многие сейчас заботятся об утеплении собственного жилья. Кто-то пытается по максимуму утеплить стены, кто-то — хотя бы привычно заклеивает щели в окнах. Однако многие из тех, в чьем доме или квартире имеется балкон, забывает — эта часть жилья тоже неплохо регулирует температуру, хотя и зачастую не в нашу пользу.

Сегодня "Телеграф", ссылаясь на ресурс TION, расскажет, как правильно утеплить балкон и какие материалы при этом лучше использовать. При этом максимально важно учитывать структуру подобной пристройки, ведь больше тепла удастся сохранить, если балкон является застекленным.

Сразу же отметим, что, как и непосредственно дом, балкон можно утеплять как изнутри, так и снаружи. Второй способ удобнее, ведь не заберет лишние сантиметры площади, но он намного больше затратный, особенно если речь идет о квартире на высоком этаже. Поэтому мы больше уделим вниманию процессу утепления балкона изнутри.

Чаще всего для подобных работ используют минеральную вату, пенопласт или пенополистирол — стандартные материалы, удерживающие тепло. Важно помнить, что выбранные утеплитель должен быть высокопрочным, пожаробезопасным, водостойким, желательно экологичным и простым в применением. Также не последнюю роль в выборе материала для ремонта играет цена. Но особо экономить на вопросах утепления не рекомендуем — вспомните поговорку, что "скупой платит дважды".

Какие нюансы важно помнить при утеплении балкона?

Освободите балкон от лишних вещей. В идеале — вынесите вообще все вещи, чтобы утеплительным работам ничего не мешало.

Обязательно заделайте все имеющиеся щели, ведь из-за них и идет основной отток тепла. Для этого можно пользоваться атмосферостойким герметиком. Если есть проемы побольше, то здесь пригодится монтажная пена. К слову, ее часто используют в качестве дополнительного теплоизолятора.

В случае, если стены на балконе не слишком ровные, не поленитесь их выровнять и заодно закрыть все трещины. Цементный раствор вам в помощь.

Хотите освещение на балконе? Прежде чем начать утепляться, позаботьтесь о проводке. Множество кабелей, к слову, можно красиво скрыть с помощью пластиковых коробов.

Прежде чем начинать утеплять балкон, закройте вход в квартиру пленкой — это поможет строительной пыли не попасть в квартиру.

После завершения утепления на балконе все равно может быть прохладно. Если вы планируете часто бывать в этой части квартиры, можно купить электрический обогреватель. Но не ставьте его совсем рядом с окнами — они будут запотевать и "плакать".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая единственная вещь может помочь вам избежать лишних теплопотерь в доме или квартире. Такой способ удержания комфортной температуры в помещении весьма действенный и при этом недорогой.

Также мы писали о нюансах утепления входных дверей, которые являются одним из главных "пропускников" для холода.