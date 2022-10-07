У Києві розпочинають опалювальний сезон: коли буде тепло у квартирах

Наразі тільки певна категорія будівель матиме тепло

Вже кілька місяців українці активно готуються до холодного періоду року. У зв'язку з повномасштабним вторгенням російської федерації в Україну ця зима передбачається особливо важкою з усіх параметрів. Так як морози вже наблизилися, у столиці України починають запускати централізоване опалення.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. За його словами, наразі подача тепла стосується закладів соцальних сфер, а саме столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.

"Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально — за заявками їх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого – не витрачати дарма тепло", — пояснив мер.

Крім того, Кличко зазначив, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, які дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії. У житлових будинках опалення дадуть з огляду на погодні умови, тож поки що таке рішення не прийнято.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є кілька шляхів для утеплення балкона — деякі з них під силу зробити самостійно. Це зробить оселю значно теплішою в холодний період року.