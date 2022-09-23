Зима буде складною: чи треба утеплювати двері у квартирі та як це робити

Вхідні двері є другим головним шляхом втрати тепла після вікон

В Україні через війну з’явилися справедливі побоювання про те, що нинішня зима буде однією з найважчих в історії. Хоча синоптики і не очікують на тривалі періоди холодів, проте є багато питань до організації опалювального сезону. У зв’язку з цим багато хто вже почав проводити підготовку до холодної пори року, і утеплювати приміщення, заклеювати вікна і робити запаси.

Як йдеться в матеріалі РБК-Україна, дуже важливим шляхом до утеплення квартири є запобігання витоку тепла через вхідні двері, які є в цьому плані другими після вікон.

Орієнтовно через неї витікає близько 15% тепла зі всього приміщення, оскільки наявність щілин дозволяє утворюватися протягу.

Спочатку рекомендується відновити щільність примикання дверей до дверної коробки. На сьогодні існує безліч лайфхаків щодо того, як це можна зробити, починаючи від заливання великих щілин монтажною піною до використання спеціальних рейок або ущільнювачів, якими закривається нижня щілина.

До речі, вони можуть кріпитися на шурупах або триматися на клеї, однак у другому випадку їх треба буде міняти кожного сезону.

Хорошим, але менш бюджетним рішенням буде встановлення подвійних дверей, прошарок повітря, що утворився між ними, зможе добре запобігти витоку тепла.

Не забувайте також зачиняти двері на сходовому майданчику та у під’їзді, чим тепліше буде в самому будинку, тим тепліше буде й у квартирі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно утеплити балкон та які матеріали при цьому краще використовувати.