Холодна зима в теплі: 7 секретів канадців, як пережити холод

Канадці турбуються не лише про те, щоб зігрітися

Зима — непроста пора року не лише в країнах, де опалення не передбачено, а й у тих, де мешканців лякають не морози, а рахунки за опалення. Один із перших принципів економії – утеплити своє житло. Але він не єдиний. Одна з країн, де мешканці успішно впораються з холодами, — Канада.

"Телеграф" зібрав основні секрети, які допомагають канадцям справлятися з довгою та морозною зимою. Частину їх можна застосувати і в українських реаліях.

Фланелева постільна білизна

Якщо ви мерзнете взимку навіть у ліжку — утеплити можна і своє нічне "гніздечко". Постільна білизна зроблена з фланелі тепліша ніж бавовняна або шовкова і допоможе краще зберегти тепло.

Використовуйте вікна

Штори або жалюзі у темний час доби допоможуть знизити втрати тепла, а вдень, навпаки, варто їх відкрити. Сонячні промені допоможуть зігріти приміщення і зробити життя приємнішим.

Оновлення інтер’єру

Перестановка здатна не тільки вдихнути нове життя в побут, а й зробити його теплішим. Переставити диван від зовнішньої стіни будинку допоможе менше мерзнути вночі, а теплий килим на підлозі зігріє ноги. На літо його можна буде забрати.

Килим можна використовувати там, де він актуальний

Тепловентилятор на стелі

Відомо, що нагріте повітря піднімається нагору. Повернути його до вас допоможе стельовий вентилятор. Такі багато хто використовують влітку як охолодження, але знадобиться він може і взимку.

Перевірка обладнання

Якщо ваш будинок опалюється індивідуально піччю або казаном, його варто перевірити. Пил і кіптяву знижують ефективність його роботи.

Сніг на даху – до тепла

Якщо на вашому даху сніг, вважають у Канаді, це означає, що тепловтрат менше. Сніг є свого роду "термосом". Якщо дах голий — тепло йде швидше.

Відсікайте зайве

Якщо у вас великий будинок або є підсобні приміщення типу комори, в простори, що не використовуються, краще закривати двері. Це зменшить відтік тепла з основних приміщень. При цьому, якщо є підвал під будинком, його краще періодично протоплювати. Це не тільки вбереже від плісняви, а й від остигання підлоги першого поверху.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими секретами користуються у Японії, де центральне опалення не передбачено.