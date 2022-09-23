Зима наближається: чим утеплити балкон і як це правильно зробити

Зі справжнього "холодильника" ваш звичний балкон може легко перетворитися на затишний куточок

Опалювальний сезон цієї зими буде одним із найбільш непростих для України, тож не дивно, що багато хто зараз піклується про утеплення власного житла. Хтось намагається максимально утеплити стіни, хтось — хоча б звично заклеює щілини у вікнах. Проте багато хто з тих, у чиєму будинку чи квартирі є балкон, забуває — ця частина житла теж непогано регулює температуру, хоч і часто не на нашу користь.

Сьогодні "Телеграф", посилаючись на ресурс TION, розповість, як правильно утеплити балкон та які матеріали при цьому краще використовувати. При цьому максимально важливо враховувати структуру подібної прибудови, адже більше тепла вдасться зберегти, якщо балкон засклений.

Відразу ж зазначимо, що, як і будинок, балкон можна утеплювати як зсередини, так і зовні. Другий спосіб зручніший, адже не забере зайві сантиметри площі, але він набагато більше витратний, особливо якщо йдеться про квартиру на високому поверсі. Тому ми більше приділимо до уваги процес утеплення балкона зсередини.

Найчастіше для подібних робіт використовують мінеральну вату, пінопласт або пінополістирол – стандартні матеріали, що утримують тепло. Важливо пам’ятати, що вибраний утеплювач повинен бути міцним, пожежобезпечним, водостійким, бажано екологічним і простим у застосуванні. Також не останню роль у виборі матеріалу для ремонту відіграє ціна. Але особливо економити у питаннях утеплення не рекомендуємо — згадайте приказку, що "скупий платить двічі".

Які аспекти важливо пам’ятати при утепленні балкона?

Звільніть балкон від зайвих речей. В ідеалі винесіть взагалі всі речі, щоб утеплювальним роботам нічого не заважало.

Обов’язково заповніть всі щілини, адже через них і йде основний відтік тепла. Для цього можна скористатися атмосферостійким герметиком. Якщо є більші отвори, то тут знадобиться монтажна піна. До речі, її часто використовують як додатковий утеплювач.

Якщо стіни на балконі не надто рівні, не полінуйтеся їх вирівняти і закрити всі тріщини. Цементний розчин вам у допомогу.

Бажаєте освітлення на балконі? Перш ніж почати утеплюватися, подбайте про електричні дроти. Скупчення кабелів, до речі, можна красиво приховати за допомогою пластикових коробів.

Перш ніж починати утеплювати балкон, закрийте вхід у квартиру плівкою – це допоможе будівельному пилу не потрапити до квартири.

Після завершення утеплення на балконі все одно може бути прохолодно. Якщо ви плануєте часто бувати в цій частині квартири, можна придбати електричний обігрівач. Але не ставте його зовсім поруч із вікнами — вони будуть пітніти і "плакати".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі. Такий спосіб утримання комфортної температури в приміщенні дуже дієвий і недорогий.

Також ми писали про нюанси утеплення вхідних дверей, які є одним із головних "пропускників" для холоду.