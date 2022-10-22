Зима без світла, води та тепла: українцям розповіли, як вижити в екстремальних умовах

Українці взимку можуть залишитися без благ цивілізації

Окупаційні війська продовжують завдавати ударів об’єктам критичної інфраструктури України, намагаючись викликати масштабний блекаут. Після ранкових обстрілів 22 жовтня без світла залишилося понад мільйон абонентів. З урахуванням наближення зими для українців стає все більш актуальним питання про те, що робити, якщо залишилися без світла, опалення та газу.

Експерт із виживання в екстремальних умовах Ігор Молодан у коментарі "5 каналу" розповів про те, чим варто запастися, щоб комфортніше перенести подібні виклики.

Він рекомендує в першу чергу подбати про утеплення вікон та заклеїти скло клейкою стрічкою або енергоощадною плівкою. Також вікна варто закривати щільними шторами, які запобігають швидкому витоку тепла.

Крім того, експерт порадив вибрати одну кімнату в будинку та облаштувати її для життя всієї родини, оскільки обігріти одну кімнату простіше, ніж усі. При цьому бажано, щоб у цій кімнаті не було вікон.

На крайній випадок на ліжко можна поставити намет, адже він добре зберігає тепло, а обігріти його можна звичайною свічкою.

Щоб не залишитися без світла в будинок, можна поставити генератор, він дозволить запустити освітлення або розігріти їжу, а потужніші версії дозволять підтримувати роботу холодильника або насоса.

Альтернативою може бути сонячна панель, проте вони залежать від погоди, вимагають чималих вкладень та окупають себе через 5-7 років.

Якщо ж йдеться про квартиру в багатоповерхівці, то жоден з цих варіантів не підійде, а тому у разі відключення світла можна залишитися без єдиного альтернативного джерела тепла — електричного обігрівача. Щоб у цьому випадку не замерзнути, Молодан рекомендує звернути увагу на туристичне спорядження, а саме на спальні мішки.

Також він радить зробити запаси води, тому що якщо не стане світла, то не зможуть працювати насоси. На крайній випадок можна взяти воду з бачка унітаза, а в критичній ситуації злити з батареї.

На випадок якщо не буде газу, варто обзавестися газовим пальником, якого вистачить, щоб приготувати їжу або розігріти воду спочатку. Проте, варто розуміти, що надовго балона не вистачить.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як скоротити витрати електрики взимку, а також як підготувати себе до блекаутів.