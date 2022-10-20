Зима без опалення: прості лайфхаки, які дозволять заощадити на електриці

Як не замерзнути взимку в умовах перебоїв з опаленням

Постійні обстріли росією об’єктів української критичної інфраструктури створюють реальну загрозу того, що цієї зими мешканці нашої країни зазнають перебої з опаленням.

Як повідомляє "24 канал", є кілька простих лайфхаків, які дозволять заощадити кошти на обігріві та забезпечити тепло у квартирі цієї зими.

Допоможе перестановка у кімнаті

Якщо ваше ліжко або диван стоїть близько до вікна, то швидше за все ви мерзнутимете, а щоб цього не допустити, варто пересунути їх в іншу частину кімнати. Крім того, кімнату буде складніше обігріти, якщо меблі закривають батареї.

Грілки

Гумові грілки з гарячою водою дозволять отримати мініатюрну персональну батарею. Перед сном її можна використовувати для розігріву ліжка або просто покласти в ноги, щоб не мерзнути вночі. За відсутності грілок можна використовувати пластикову пляшку з гарячою водою, для збереження тепла її обернути рушником.

Утеплення вікон

У будівельних магазинах продається безліч спеціальних засобів для запобігання неконтрольованому витоку тепла. При цьому варто пам’ятати, що вікна є головним шляхом для проникнення холоду в квартиру, тому щілини варто герметизувати обов’язково, а при бажанні можна також наклеїти спеціальну плівку на вікна.

Ізоляція підлоги

Ще одна важлива порада, яка буде особливо актуальною для мешканців приватних будинків та квартир на першому поверсі. Саме в таких місцях через підлогу йде найбільше тепла.

Для того, щоб цього уникнути, варто використовувати килими. При цьому найкраще підійдуть теплі та ворсисті килими з високим ворсом.

Нагадаємо, в умовах важкої зими можна вдатися до допомоги туристичного спорядження, яке спеціально створювалося для того, щоб допомогти вижити у складних умовах.