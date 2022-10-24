Запуск отопления в Украине повлияет на ситуацию с электричеством: стало известно, как именно

Отопление может снизить использование украинцами обогревателей

В "Укрэнерго" рассчитывают на то, что с началом отопительного сезона в Украине нагрузка на энергетическую систему снизится, ведь украинцы перестанут активно пользоваться электрообогревателями.

Соответствующую информацию в своем интервью для издания "РБК-Украина" озвучил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отвечая на вопрос журналиста о том, повлияет ли каким-либо образом запуск систем отопления на потребление электроэнергии.

"Мы ожидаем, что начало отопительного сезона снизит нагрузку на энергетическую систему вследствие того, что люди перестанут активно греться электроприборами. Поэтому это должно облегчить нагрузку и уменьшить потребление электроэнергии", — пояснил он.

По словам Кудрицкого, даже если температура в жилищах украинцев в этом году будет на несколько градусов меньше, чем обычно, это все равно существенно отличается от ситуации, если отопления вообще бы не было, мол, в комнате просто будет немного прохладнее.

Также представитель "Укрэнерго" добавил, что в настоящее время следует четко осознать, что затраты электроэнергии в обоих вышеуказанных случаях будут сильно отличаться.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему киевлянам включили отопление в жилищах раньше уже привычных сроков.

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