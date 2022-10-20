Зима без отопления: простые лайфхаки, которые позволят сэкономить на электричестве

Как не замерзнуть зимой в условиях перебоев с отоплением

Постоянные обстрелы россией объектов украинской критической инфраструктуры создают реальную угрозу того, что этой зимой жители нашей страны будут испытывать перебои с отоплением.

Как сообщает "24 канал", есть несколько простых лайфхаков, которые позволят сэкономить средства на обогреве и обеспечить тепло в квартире этой зимой.

Поможет перестановка в комнате

Если ваша кровать или диван стоит близко к окну, то скорее всего вы будете мерзнуть, а чтобы этого не допустить, стоит передвинуть их в другую часть комнаты. Кроме того, комнату будет сложнее обогреть, если мебель закрывает батареи.

Грелки

Резиновые грелки с горячей водой позволят получить миниатюрную персональную батарею. Перед сном ее можно использовать для разогрева кровати или просто положить в ноги, чтобы не мерзнуть ночью. При отсутствии грелок можно использовать пластиковую бутылку с горячей водой, для сохранения тепла ее стоит обернуть полотенцем.

Утепление окон

В строительных магазинах продается множество специальных средств для предотвращения неконтролируемой утечки тепла. При этом стоит помнить, что окна являются главным путем для проникновения холода в квартиру, а потому щели стоит герметизировать обязательно, а при желании можно также наклеить специальную пленку на окна.

Изоляция пола

Еще один важный совет, который будет особенно актуальным для жителей частных домов и квартир на первом этаже. Именно в таких местах через пол уходит больше всего тепла.

Для того чтобы этого избежать, стоит использовать ковры. При этом лучше всего подойдут теплые и ворсистые ковры с высоким ворсом.

Напомним, в условиях тяжелой зимы можно прибегнуть к помощи туристического снаряжения, которое специально создавалось для того, чтобы помочь выжить в сложных условиях.