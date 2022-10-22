россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: что известно про прилеты (видео)

Во многих городах активны силы ПВО

Россия утром в субботу 22 октября атаковала Украину ракетами. Сообщается про прилет в Одесской, хмельницкой, Ровенской, Волынской областях. Также отмечена работа сил ПВО по всей стране.

"Телеграф" собрал все, что известно на данный момент. В Хмельницкой области раздались взрывы — информацию подтверждает глава ОВА Сергей Гамалий. В части областного центра региона пропала электроэнергия.

Над городом поднимается дым. Последствия прилета пока оценить трудно — тревога продолжается.

В Одессе сообщают про попадание по объекту энергетической инфраструктуры. Информацию также подтверждает журналист Андрей Цаплиенко. Над местом попадания поднимается столб густого дыма.

Также над Одессой сообщается про сбитие ракеты украинскими силами ПВО. Зрелищный момент удалось заснять на видео.

Про взрывы также сообщают из Ровенской области — в части города пропал свет. Аналогичная ситуация в Луцке. Из окон жители видят столб дыма.

В Черниговской области зафиксировали пролет ракеты в Киевском направлении и работали системы ПВО. На Киевщине украинские силы ПВО также продолжают работу — глава ОВА Алексей Кулеба предупреждает про сохранение опасности. Работу противовоздушной обороны слышат и в Днепре. Взрыв неизвестного происхождения также слышали во Львове.

Тем временем в Черновицкой области сбили ракету над Днестровский районом. Она упала в озеро не повредив объекты или дома. Об этом сообщил глава ОВА Руслан Запаранюк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению военного эксперта в ближайшее время целью путинской армии будет даже не столица Украины, а именно западные регионы страны. Оккупанты могут целиться в объекты инфраструктуры.