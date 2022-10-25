Обстрелы объектов энергетики: какая область пострадала больше всех

Количество обстрелов критической инфраструктуры резко выросло в октябре

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения совершили 85 обстрелов объектов энергетики Украины. Из них 51 обстрел пришелся на октябрь.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в своем телеграм-канале, больше всего таких ударов по объектах критической инфраструктуры было нанесено по Днепропетровской области, там таких было зафиксировано 8.

Следом за нею идут Львовская и Винницкая области с показателями в 6 и 5 соответственно.

"Это политика уничтожения украинцев из-за создания условий, непригодных для жизни", — сказал генеральный прокурор Андрей Костин.

По его словам, обстрелы носят целью лишить украинцев необходимых для выживания вещей, вроде тепла, света и воды и напоминают ситуацию 1932-33 годов, когда россияне точно так же сознательно обрекали народ на смерть во время Голодомора.

"Это – терроризм и военное преступление", — отметил он и добавил, что россию и ее руководство необходимо привлечь к ответственности.

Как сообщалось ранее, крайний обстрел критической инфраструктуры произошел 22 октября, тогда россияне нанесли масштабный ракетный удар по многим областям Украины. В Укрэнерго после этого сообщили, что последствия обстрела могут быть настолько же разрушительными, как последствия ударов 10-12 октября.