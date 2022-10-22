Один из объектов восстановить невозможно: что известно о последствиях нового удара по Украине

Россияне оставили миллионы людей без света

Оккупанты утром 22 октября в очередной раз нанесли удары по объектах критической инфраструктуры и уничтожили один из энергетических объектов в Луцке.

Как сообщил глава города Игорь Полищук в своем телеграм-канале, российские обстрелы нанесли критические повреждения объекту энергетики, а его восстановление в настоящее время невозможно.

"Повреждение объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен", — написал он.

Мэр Луцка также отметил, что для обстрела россия применила три крылатые ракеты Х-101.

Тем временем заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что вследствие обстрелов более миллиона абонентов остались без электричества.

Больше всего проблем испытывают жители Хмельницкой области, там свет отсутствует у 672 тысяч пользователей, следом идут:

Черкасская — 242 тысячи;

Николаевская — 188,4 тысячи;

Ровенская — 174 790;

Волынская — 102 тысячи;

Кировоградская — 61 913;

Одесская — 10,5 тысяч.

При этом, по словам Тимошенко силам ПВО удалось сбить 18 ракет.

"Специалисты сразу же начинают ремонтные работы на местах поражения! Свет будет", — написал он и призвал экономить электричество.

Как сообщалось ранее, россияне нанесли масштабный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В Укрэнерго после этого сообщили, что последствия обстрела могут быть настолько же разрушительными, как последствия ударов 10-12 октября.