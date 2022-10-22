Один из объектов восстановить невозможно: что известно о последствиях нового удара по Украине
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Россияне оставили миллионы людей без света
Оккупанты утром 22 октября в очередной раз нанесли удары по объектах критической инфраструктуры и уничтожили один из энергетических объектов в Луцке.
Как сообщил глава города Игорь Полищук в своем телеграм-канале, российские обстрелы нанесли критические повреждения объекту энергетики, а его восстановление в настоящее время невозможно.
"Повреждение объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен", — написал он.
Мэр Луцка также отметил, что для обстрела россия применила три крылатые ракеты Х-101.
Тем временем заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что вследствие обстрелов более миллиона абонентов остались без электричества.
Больше всего проблем испытывают жители Хмельницкой области, там свет отсутствует у 672 тысяч пользователей, следом идут:
- Черкасская — 242 тысячи;
- Николаевская — 188,4 тысячи;
- Ровенская — 174 790;
- Волынская — 102 тысячи;
- Кировоградская — 61 913;
- Одесская — 10,5 тысяч.
При этом, по словам Тимошенко силам ПВО удалось сбить 18 ракет.
"Специалисты сразу же начинают ремонтные работы на местах поражения! Свет будет", — написал он и призвал экономить электричество.
Как сообщалось ранее, россияне нанесли масштабный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В Укрэнерго после этого сообщили, что последствия обстрела могут быть настолько же разрушительными, как последствия ударов 10-12 октября.