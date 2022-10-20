Экономим электроэнергию: украинцам доступно показали, когда включать различную бытовую технику

Украинских граждан просят вдумчиво потреблять электоэнергию

Жителей нескольких областей Украины в ближайшие дни ждут аварийные отключения света. Это связано с регулярными массовыми атаками россиян на объекты критической инфраструктуры, из-за которых появилась необходимость экономить расход электроэнергии. Большинство людей с пониманием отнеслись к просьбам властей и по максимуму отключили свои бытовые приборы.

Сегодня "Телеграф" расскажет, в какие часы суток лучше всего использовать домашнюю технику, чтобы не перегрузить систему и не устроить коллапс. В материале используется инфографика авторства UA War Infographics, основанная на данных "Укрэнерго".

Важно сократить время работы тех приборов, которые больше остальных "кушают" электричество. В большинстве случаев речь о крупногабаритной технике, которая используется для обогрева — воды или температуры воздуха, а также других наших домашних "друзьях".

Когда же лучше всего снова подключаться к электросети?

Если речь о стиральной машине, бойлере или обогревателе, то наиболее оптимальное время для их использования — с 23:00 до 6:00, то есть — в ночные часы. Обычно пик их включения приходился на утро (6:00-9:00) и вечер (17:00-23:00). Днем их работа возможна, но лишь по минимуму.

Схожая ситуация и с утюгом, а также электрической плиткой. Наибольшую нагрузку на систему они дают по утрам и вечером. Лучшие часы для их использования — 9:00-17:00 и 23:00-6:00.

Как лучше всего использовать бытовые приборы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно подготовиться к отключению электроэнергию и чем стоит запастить в ожидании блэкаута.

Помимо этого мы рассказывали, насколько кардинально решили экономить в одной из областей Украины.