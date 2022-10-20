Украинцев ждут отключения электричества: где узнать о графике для своей области

Украинцам рассказали, где узнавать о плановых отключениях света

С 10 октября оккупанты совершили многочисленные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, из-за чего власти Украины призвали жителей экономить электричество. Тем временем в Укрэнерго сообщили, что 20 октября с 7:00 по 22:00 возможно принятие мер по ограничению энергопотребления.

Как отметила пресс-служба ведомства, по энергосистеме Украины 19 октября вновь были нанесены удары, а потому возможно принятие вынужденных шагов по экономии электроэнергии.

"Завтра (20 октября, — ред.) мы применим контролируемые просчитанные ограничения потребителей, которые мы должны осуществить, чтобы система работала сбалансировано", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что отключения будут поочередные, а графики будут определяться местными облэнерго. При этом они отмечают, что отключение не будут длиться больше 4 часов.

Узнать графики отключения для каждой области можно по этой ссылке.

Тем временем, в Укрэнерго подчеркнули, что с наступлением холодов ведомству придется все чаще просить население о помощи с экономией электричества.

Также там призвали до утра зарядить телефоны и павербанки, а также сделать запасы воды, фонариков и батареек к ним.

Стоит отметить, что в Киеве, согласно заявлению ДТЭК, веерные отключения уже начались.

Как сообщалось ранее, серия российских атак с использованием ракет и дронов-камикадзе с 10 октября нанесла серьезный ущерб Украине. Так по словам президента Владимира Зеленского было повреждено около 30% всех объектов энергетической инфраструктуры.