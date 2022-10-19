Как сократить потребление электроэнергии во время стирки в 2 раза: что нужно сделать со стиральной машинкой

Экономная стирка – отличное решение, чтобы уменьшить потребление электричества.

Впереди украинцев ждет достаточно сложная зима, а из-за постоянных обстрелов россиянами электростанций, помимо проблем с отоплением, могут быть проблемы и со светом. Плюс ко всему, большое потребление электроэнергии приводит к большим счетам. Чтобы хоть немного облегчить себе жизнь и сократить потребление электричества, это можно сделать с помощью отключения некоторых бытовых приборов на ночь, а также некоторых хитростей при использовании популярной техники — к примеру, стиральной машинки.

Если выполнять эти пять простых "правил", вы сможете сократить расходы электроэнергии в 2-5 раз только на стиральной машинке, пишет Ukr.Media. Как стирать экономно и не переплачивать за услуги — читайте далее.

Как уменьшить потребление электричества во время стирки

Невысокие температуры — чтобы сэкономить лучше стирать при 30 °С, ведь так потреблении электроэнергии намного меньше.

Предварительное замачивание, сушка и отложенный старт — все эти функции на современных стиральных машинках очень комфортны и частенько выручают, однако они потребляют очень много энергии, поэтому, чтобы сэкономить — от них лучше отказаться.

Количество белья — чтобы электричества потреблялось меньше, старайтесь по максимуму загрузить машинку. Все просто — чем меньше запущенных циклов, тем меньше энергии на это уйдет.

Количество порошка — чем больше моющего, тем больше пены, а от того будет использоваться больше воды, и соответственно больше электроэнергии. Поэтому важно не переусердствовать со стиральным порошком.

Выбор стиральной машины — это совет для тех, кто только покупает стиралку, ну или собирается менять старую. Стоит обратить свое внимание на модели автомат класса А+++.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что о способах экономного потребления электроэнергии рассказали в "Киевтеплоэнерго". Они касаются использования холодильника, стиральной машины, утюга и не только.