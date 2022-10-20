Українців чекають відключення електрики: де дізнатися про графік для своєї області

Українцям розповіли, де дізнаватися про планові відключення світла

З 10 жовтня окупанти здійснили численні атаки на українську енергетичну інфраструктуру, через що влада України закликала мешканців економити електрику. Тим часом в Укренерго повідомили, що 20 жовтня з 7:00 до 22:00 можливе вжиття заходів щодо обмеження енергоспоживання.

Як зазначила пресслужба відомства, по енергосистемі України 19 жовтня знову було завдано ударів, а тому можливе прийняття вимушених кроків щодо економії електроенергії.

"Завтра (20 жовтня, — ред.) ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми повинні здійснити, щоб система працювала збалансовано", — йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що відключення будуть почергові, а графіки визначатимуть місцеві обленерго. При цьому вони зазначають, що відключення не триватиме понад 4 години.

Дізнатися графіки відключення для кожної області можна за цим посиланням.

Тим часом в Укренерго наголосили, що з настанням холодів відомству доведеться дедалі частіше просити населення про допомогу з економією електрики.

Також там закликали до ранку зарядити телефони та павербанки, а також зробити запаси води, ліхтариків та батарейок до них.

Варто зазначити, що у Києві, згідно із заявою ДТЕК, віялові відключення вже почалися.

Як повідомлялося раніше, серія російських атак з використанням ракет і дронів-камікадзе з 10 жовтня завдала серйозних збитків Україні. Так, за словами президента Володимира Зеленського, було пошкоджено близько 30% усіх об’єктів енергетичної інфраструктури.