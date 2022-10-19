Як скоротити споживання електроенергії під час прання в 2 рази: що потрібно зробити з пральною машинкою

Економне прання – чудове рішення, щоб зменшити споживання електрики.

Попереду на українців чекає досить складна зима, а через постійні обстріли росіянами електростанцій, окрім проблем з опаленням, можуть бути проблеми і зі світлом. Плюс до всього, велике споживання електроенергії призводить до великих рахунків. Щоб хоч трохи полегшити собі життя та скоротити споживання електрики, це можна зробити за допомогою відключення деяких побутових приладів на ніч, а також деяких хитрощів при використанні популярної техніки – наприклад, пральної машинки.

Якщо виконувати ці п’ять простих "правил", ви зможете скоротити витрати електроенергії у 2-5 разів лише на пральній машинці, пише Ukr.Media. Як прати ощадливо і не переплачувати за послуги — читайте далі.

Як зменшити споживання електрики під час прання

Невисокі температури — щоб заощадити краще прати при 30 °С, адже споживання електроенергії набагато менше.

Попереднє замочування, сушіння і відкладений старт — всі ці функції на сучасних пральних машинках дуже комфортні і частенько рятують, проте вони споживають дуже багато енергії, тому щоб заощадити — від них краще відмовитися.

Кількість білизни — щоб електрики споживалося менше, намагайтеся максимально завантажити машинку. Все просто — що менше запущених циклів, то менше енергії на це піде.

Кількість порошку — чим більше мийного засобу, тим більше піни, а від того використовуватиметься більше води, і відповідно більше електроенергії. Тому важливо не перестаратися із пральним порошком.

Вибір пральної машини — це порада для тих, хто тільки купує пральну машину, ну або збирається міняти стару. Варто звернути увагу на моделі автомат класу А+++.

Раніше "Телеграф" розповідав, що про способи економного споживання електроенергії розповіли у "Київтеплоенерго". Вони стосуються використання холодильника, пральної машини, праски та не тільки.