В одной из областей Украины кардинально подошли к экономии электроэнергии: что придумали

На протяжении суток жителям региона придется основательно поэкономить

Четверг, 20 октября, обещает стать непростым днем для энергетического сектора Украины. Центральные и местные власти обратились к украинцам с призывом максимально ограничить потребление электроэнергии для экономии, что в дальнейшем убережет от регулярных отключений света. В некоторых областях к этому подошли весьма кардинально — как, к примеру, на Сумщине, где с 7 утра и до 11 вечера пообещали отключить водоснабжение. Напомним, что на подобные шаги украинские власти пошли из-за серьезных повреждения критической инфраструктуры во время российских атак.

Обо всех мероприятиях, которые планируются в области для экономии электроэнергии, рассказал в своем Telegram-канале глава ОВА Дмитрий Живицкий. Он подчеркнул, что каждый должен подойти к просьбе властей с пониманием, если не хочет в обозримом будущем на долгое время остаться без благ цивилизации.

По словам Живицкого, на Сумщине в четверг не будет водоснабжения в период с 7:00 до 23:00. Также на маршруты сегодня не выйдет электротранспорт, будет отключено освещение на улицах.

Помимо этого муниципалитет обратится к предприятиям, ресторанам и кафе с просьбой устроить санитарный день или же максимально ограничить потребление электроэнергии в целом.

"Если все осознанно ограничим потребление, удастся избежать отключения электроэнергии для населения", — подчеркнул чиновник.

Отметим, что обычным гражданам предлагают использовать электросети по минимуму, не включая те приборы, чья работа зависит от большого количества энергии. С их перечнем можно ознакомиться в инфографике ниже:

Какие приборы следует отключить

Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно узнать, будут ли плановые отключения света именно в вашей области.

Помимо этого мы делились несколькими ходовыми советами насчет того, как можно легко справиться с отсутствием электроэнергии.