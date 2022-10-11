Просто и эффективно: 13 советов, как сэкономить электричество

Некоторые приемы могут существенно уменьшить суммы в платежках

Ряд последних атак россии был направлен на объекты энергетической инфраструктуры Украины, ввиду чего в стране как никогда актуально разумное потребление электроэнергии.

Есть ряд простых способов, как без особых усилий уменьшить нагрузку на сеть. К примеру, ими делится журналист Дмитрий Литвиненко.

Он написал 13 быстрых советов касательно экономии электричества:

в коридорах, тамбурах, на лестничных площадках и придомовой территории стоит установить датчики движения, чтобы электричество не расходовалось зря; без лишней необходимости лучше не пользоваться лифтами, — спуститься или подняться на нижние этажи можно и по лестнице; в пиковую нагрузку (с 8 до 11 и с 20 до 22) лучше не включать стиральные машины, обогреватели и другую технику, потребляющую много энергии; обращайте внимание на класс энергопотребления приборов, — между С та А+ есть большая разница; бойлер потребляет много электричества, потому можно снизить температуру нагрева и выбрать душ вместо ванны; много энергии потребляет и пылесос, вместо него можно по старинке подмести веником; когда ставите чайник на одну чашку чая, то подогревайте соответствующее количество воды, а не полтора литра; для стирки в современных машинках достаточно воды температурой в 30 градусов, — отстирает почти так же, как и при 60, но потребление будет значительно ниже; разморозьте морозилку и не храните в холодильнике большие запасы еды, чтобы энергия не тратилась на охлаждение льда и лишних продуктов; зарядные устройства и бытовые приборы не должны быть включены в розетку, когда не используются, ибо в спящем режиме тоже потребляют энергию; приборы электроотопления сейчас не ко времени, они потребляют много электричества, особенно бюджетные; обогреваться кондиционерами тоже плохая идея; в квартире вполне можно жить при 17 градусов, не стоит греть воздух до 23; главное для электросети это стабильность, потому резко вводить жесткие меры экономии тоже не стоит, делайте это постепенно.

Как сообщал "Телеграф", 10 октября россия ударила по объектам критической инфраструктуры в 11 областях Украины, из-за чего начались перебои с электричеством и власти были вынуждены призвать граждан к экономии электроэнергии для стабилизации сети.

Ранее мы публиковали три способа согреться без электричества и отопления.