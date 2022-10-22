Даже хуже, чем 10 октября: в Укрэнерго оценили масштабы новых повреждений и обратились к украинцам

Энергетики говорят, что вражеские обстрелы лишь добавляют злости, которая питает силу наших сограждан

Масштабный ракетный обстрел украинских городов в субботу, 22 октября, принес большие разрушения критической инфраструктуры в разных регионах. Без электричества остались десятки тысяч абонентов, также наблюдаются перебои в работе интернет-сети и других каналов коммуникации. В "Укрэнерго" утверждают, что общие масштабы повреждений могут быть аналогичными или даже превышать последствия массивных ударов рф, которые произошли с 10 по 12 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает "Телеграф". Украинские энергетики отметили, что делают все возможное, дабы поскорее наладить работу системы, но в этом им нужна посильная помощь обычных граждан. Прежде всего — в понимании и отключении лишних бытовых приборов, которые могут брать лишнюю энергию из системы.

Сейчас в десяти регионах вынуждено введены ограничения на электроснабжение. В числе "счастливчиков" оказались Киевская, Черкасская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская, Житомирская области, а также столица. Такой шаг необходим, чтобы в целом снизить нагрузку на сеть, что позволит избежать лишних аварий и на без того поврежденных линиях.

Там, где свет отсутствует из-за ударов оккупантов, вскоре начнутся восстановительные работы. В "Укрэнерго" отмечают, что сотрудники уже на низком старте, ждут лишь когда спасатели устранят опасные последствия атаки.

"Просим потребителей экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00", — отметили в компании.

Также энергетики добавили, что российские удары не могут сломать украинцев, а наоборот — добавляют нам силы, которая подпитывается от злости на врага. С похожим заявлением ранее выступил и глава Офиса президента Андрей Ермак, реагируя на массовые обстрелы со стороны россии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в какое время лучше всего использовать некоторые из бытовых приборов, которые потребляют весьма много электричества.