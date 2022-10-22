Ситуация сверхкритическая: в Украине массовые перебои со светом

Главы областных администраций сообщают о повреждении электропитания

Не успела электросеть прийти в норму после недавних обстрелов российскими оккупантами, как они снова нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В результате в некоторых областях, в частности в центральных и западных, начались перебои с электро- и водоснабжением.

О проблемах сообщают жители Киевской, Волынской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской и Ровенской областей. При этом не во всех из этих регионов было попадание ракет по критической инфраструктуре, но они подверглись перебоям из-за обстрелов соседних областей.

В Одесской области после попадания по объекту инфраструктуры в некоторых населенных пунктах пропал свет. По словам председателя ОВА Одещины Максима Марченко, Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей.

Сообщения главы ОВА Одещины

В Кировоградской области удары также пришлись по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах. Глава ОВА Андрей Райкович сообщил о возможных перебоях с поставкой электроэнергии. Кроме того, в некоторых населённых пунктах уже есть проблемы с электронергией.

"Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии!" – заявил он.

Сообщения председателя ОВА Кировоградщины

В Черкасской области были использованы графики аварийных отключений электроэнергии. Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что в результате попадания ракеты в соседнюю область Уманщина сейчас нет света. Ситуацию он назвал "сверхкритической".

Он также попросил экономить электроэнергию, а также запас воды и продуктов. Следить за зарядом средств связи и не включать обогреватели – также важны просьбы главы ОВА Черкасской области.

Сообщение главы ОВА Черкасской области

После российских ракетных ударов в Хмельницкой области некоторые населенные пункты остались без света. По состоянию на 11:00 детали взрывов и ситуация с электроэнергией не разглашается.

Сообщения главы ОВА Хмельнитчины

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба заявил, что в области наблюдается рост потребления электроэнергии. Именно поэтому в многих населенных пунктах, в том числе и в самой столице, могут наблюдаться проблемы с электропитанием.

"В связи с этим в регионе с 8:38 вынужденно начались временные стабилизационные отключения по разработанному графику", — сообщил Кулеба и в очередной раз призвал жителей области экономить свет.

Сообщение главы ОВА Киевщины

В Волынской области с утра также были прилеты ракет. Председатель ОВА Волыни Юрий Погуляйко сообщил о том, что в отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, ухудшилась связь.

Сообщение главы ОВА Волыни

В Ровенской области из-за попадания ракеты в некоторых районах области отсутствует электропитание. Председатель ОВА Ровенской области Виталий Коваль отметил, что работники Укрэнерго, Облэнерго и ГСЧС работают над решением проблемы поставки света.

Обращение главы ОВА Ровенской области

Как сообщал "Телеграф" ранее, Укрэнерго обращается во многие области с просьбой экономить использование света. Во многих регионах могут быть веерные отключения света.