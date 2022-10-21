Новые отключения света: в Укрэнерго назвали области, где это может произойти

В Киеве и в четырех областях будут действовать ограничения

В связи с разрушениями, возникшими после российских ударов по критической инфраструктуре, украинцев в разных регионах просят ограничивать потребление электроэнергии. Однако во многих населенных пунктах этого недостаточно, а значит, 21 октября отключения света могут быть уже в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго" в Фейсбуке. Как отмечается, для жителей этих областей вводятся ограничения, которые помогут сотрудникам инфраструктуры решить проблемы с оборудованием.

"Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", — говорится в сообщении компании.

В "Укрэнерго" также напомнили, как именно диспетчеры принимают решение о временном отключении. Если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за разрушений, то в таком регионе водятся временные ограничения. Украинцев в очередной раз попросили максимально ограничить потребление света.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ДТЭК опубликовал графики, которые могут быть потенциально применены при отключении света в Киевской области. Города и районы распределены на три группы.