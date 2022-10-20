ДТЭК опубликовал новые графики отключений в Киевской области

Такой график является потенциальным и приблизительным

В связи с ударами российских оккупантов по объектам инфраструктуры Украины в Офисе Президента сообщили, что в течение всех суток 20 сентября украинцев могут ожидать веерные отключения электроэнергии. И хотя ночью в некоторых районах Киева уже были отключения света, в области уже обнародовали потенциальный график отключений.

Его опубликовали на сайте ДТЭК Киевские электросети. Как отмечается, этот график будет применяться только в том случае, если операторы потребуют сбалансировать энергосистему. Отключение света иногда может занять более 4 часов для каждого клиента.

Все улицы разделены на 3 группы очереди. Для разных групп потребителей электричество будет отключаться в разное время, но в следующих промежутках: с 08:00 до 12:00, с 12:00 до 16:00, с 16:00 до 20:00, с 20:00 до 00:00. Однако, следует понимать, что в графике могут быть погрешности в 30-40 минут. В то же время был приведен пример: если дом отключался с 08:00 до 12:00, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00.

"Отключение будет продолжаться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений", – сообщили в энергетической компании.

Очереди отключений в Киевской области

Группа 1 отключения электроэнергии

Группа 2 отключения электроэнергии

Группа 3 отключения электроэнергии

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцам рассказали, где узнавать о плановых отключениях электроэнергии в своем регионе. Ограничения снабжения света будут поочередными.