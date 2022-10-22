Лишь становимся злее: у Зеленского отреагировали на массированную ракетную атаку по Украине

Захватчики слишком инфантильны, если считают, что смогут преломить ход войны террором мирного населения

Массированный ракетный удар по различным регионам Украины утром 22 октября не остался без внимания украинских властей. Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что такие атаки лишний раз подтверждают, что российские оккупанты предпочитают воевать не с профессиональными военными на фронте, а с мирным населением в тылу.

Свою реакцию он оставил в личном Telegram-канале, передает "Телеграф". Помимо прочего чиновник добавил, что украинцы достойно пройдут и это испытание, как и все предыдущие месяцы полномасштабного вторжения до этого.

По мнению Ермака, россияне могут лишь мечтать о том, что проблемы на подконтрольной территории Украины могут изменить намерения ВСУ продолжить освобождение оккупированных населенных пунктов. Он назвал такие планы врага инфантильными.

"Мы стаем лишь злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ, — отметил Андрей Ермак. — Все будет Украина".

Напомним, что взрывы прозвучали в ряде регионов, в том числе на Одесчине, Ровенщине, Хмельниччине и Волыни. В Черновицкой области наши средства ПВО сбили ракету, после чего снаряд рухнул в одно из местных озер.

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