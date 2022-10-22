Один із об’єктів відновити неможливо: що відомо про наслідки нового удару по Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Росіяни залишили мільйони людей без світла
Окупанти вранці 22 жовтня вкотре завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури та знищили один з енергетичних об’єктів у Луцьку.
Як повідомив глава міста Ігор Поліщук у своєму телеграм-каналі, російські обстріли завдали критичних пошкоджень об'єкту, а його відновлення наразі неможливе.
"Пошкодження об'єкта енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений", — написав він.
Мер Луцька також зазначив, що для обстрілу росія застосувала три крилаті ракети Х-101.
Тим часом заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що внаслідок обстрілів понад мільйон абонентів залишилися без електрики.
Найбільше проблем мають мешканці Хмельницької області, там світло відсутнє у 672 тисяч користувачів, слідом йдуть:
- Черкаська – 242 тисячі;
- Миколаївська – 188,4 тисячі;
- Рівненська — 174790;
- Волинська – 102 тисячі;
- Кіровоградська — 61 913;
- Одеська – 10,5 тисяч.
При цьому, за словами Тимошенко, силам ППО вдалося збити 18 ракет.
"Фахівці відразу ж починають ремонтні роботи на місцях поразки! Світло буде", — написав він і закликав економити електрику.
Як повідомлялося раніше, росіяни завдали масштабного ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. В Укренерго після цього повідомили, що наслідки обстрілу можуть бути настільки ж руйнівними, як наслідки ударів 10-12 жовтня.