А болельщики боятся безумного решения властей

Футбольные власти оккупированного Крыма заявили, что восемь команд с полуострова готовы участвовать в российских чемпионатах. Вся футбольная инфраструктура Крыма также готова к интеграции. Поэтому можно стартовать уже со следующего сезона.

В Крыму считают, что сейчас лучшее время для принятия решения, ведь терять россии нечего. Мол, сборную не пустили на Евро-2024, а клубы не участвуют в еврокубках. Поэтому более жесткого наказания и не придумаешь.

Но болельщики уверены, что прием крымских команд в российский чемпионат — это приговор стране не только в европейском, но и в мировом футболе. В таком случае придется и о ЧМ-2026 сразу забыть.

Напомним, что позиция УЕФА неизменна с 2014 года. Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных российским футбольным союзом.

Последствия будут жесточайшими. Если сейчас россию отстранили от соревнований "до дальнейшего уведомления", то в случае футбольной аннексии Крыма — россию вышвырнут из европейского футбола навсегда.

Напомним, что в интернете высмеяли желание россии поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.