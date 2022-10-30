Известного пропутинского бойца настигла карма денацификации (видео)

Спортсмен набил тату с буквой Z, после чего завершил карьеру на носилках

Американо-российский боец смешанного стиля Джефф "Снеговик" Монсон, который боится, что ему вручат повестку на фронт в рамках частичной мобилизации в рф, оказался в глубоком нокауте в своем прощальном поединке в карьере. При этом Джефф не проиграл бой, ведь получил запрещенный удар.

Об этом сообщает Матч ТВ. Россиянин Александр Ильясов на вечере боев в Хабаровске ударил ногой по голове 51-летнего Монсона, когда тот лежал на канвасе, что запрещено правилами промоушена, в рамках которого прошел поединок.

Во втором раунде Ильясов перевел соперника в положение лежа, после чего нанес сокрушительный "соккер-кик". Монсон так и не сумел прийти в себя. Примечательно, что это был прощальный бой Джеффа. К слову, в сентябре "Снеговик" набил себе на шею символ полномасштабного российского вторжения в Украину — букву "Z". Бой был признан не состоявшимся, а Джеффа унесли с ринга на носилках. Видимо, таким образом, американца настигла карма денацификации.

Видео запрещенного удара в бою Джефф Монсон — Александр Ильясов:

Полное видео боя Джефф Монсон — Александр Ильясов:

Напомним, свой последний официальный поединок по правилам ММА Монсон провел в 2016 году, победив россиянина Алекса Кардо. В мае 2018 года американец Монсон получил российское гражданство, а позже стал депутатом Совета Красногорского городского округа Московской области. Кроме того, боевики "ЛНР" в 2016 году вручили Джеффу так называемый "паспорт республики".

Ранее сообщалось, что на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) со скандалом завершился бой с участием россиянина Петра Яна. Напомним, известный российский боец ММА проиграл поединок за 20 секунд.