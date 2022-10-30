Відомого пропутінського бійця наздогнала карма денацифікації (відео)

Спортсмен набив тату з літерою Z, після чого завершив кар’єру на ношах

Американо-російський боєць змішаного стилю Джефф "Сніговик" Монсон, який боїться, що йому вручать повістку на фронт у рамках часткової мобілізаціїу рф, опинився в глибокому нокауті у своєму прощальному поєдинку в кар’єрі. При цьому Джефф не програв бій, адже отримав заборонений удар.

Про це повідомляє Матч ТВ. Росіянин Олександр Ільясов на вечорі боїв у Хабаровську вдарив ногою по голові 51-річного Монсона, коли той лежав на канвасі, що заборонено правилами промоушена, в рамках якого пройшов поєдинок.

У другому раунді Ільясов перевів суперника в положення лежачи, після чого завдав нищівного "сокер-кіку". Монсон так і не зумів прийти до тями. Це був прощальний бій Джеффа. До речі, у вересні "Сніговик" набив собі на шию символ повномасштабного російського вторгнення в Україну — букву "Z". Бій був визнаний таким, що не відбувся, а Джеффа забрали з рингу на ношах. Мабуть, таким чином американця наздогнала карма денацифікації.

Відео забороненого удару в бою Джефф Монсон — Олександр Ільясов:

Повне відео бою Джефф Монсон — Олександр Ільясов:

Нагадаємо, свій останній офіційний поєдинок за правилами ММА Монсон провів у 2016 році, перемігши росіянина Алекса Кардо. У травні 2018 року американець Монсон отримав російське громадянство, а згодом став депутатом Ради Красногірського міського округу Московської області. Крім того, бойовики "ЛНР" у 2016 році вручили Джеффу так званий "паспорт республіки".

Раніше повідомлялося, що на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 280 в Абу-Дабі (ОАЕ) зі скандалом завершився бій за участю росіянина Петра Яна. Нагадаємо, відомий російський боєць ММА програв поєдинок за 20 секунд.