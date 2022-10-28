У росії бійці ММА побили мобілізованих на війну в Україні (відео)

Одному солдату вибили зуби

У росії далеко не всі чоловіки підтримують часткову мобілізацію, оголошену президентом рф володимиром путіним. Дехто навіть відкрито критикує і мобілізацію, і так звану "спецоперацію".

У підмосковній Електросталі мобілізовані на війну в Україні образилися на критику на свою адресу і вступили в конфлікт з двома хлопцями, які виявилися професійними бійцями ММА з промоушенів Hardcore й Arena Fighting. Про це повідомляє telegram-канал MASH.

Мобілізовані 17 жовтня приїхали купити все потрібне перед від’їздом на фронт. У них виник словесний конфлікт зі спортсменами Магомедом Рабадановим та Шамілем Разаковим. Почалася бійка... У результаті перший солдат відбувся синцями, другому пощастило менше — залишився без зубів. Солдати зізналися, що вступили в конфлікт, адже представники змішаних єдиноборств відкрито глузували з мобілізації та "спецоперації".

Додамо, постраждалі повернулися до частини, а бійців ММА відправили до ізолятора тимчасового затримання. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі за статтею "Хуліганство".

Раніше повідомлялося, що російський боєць-чемпіон охоче пішов на фронт. Нагадаємо, боксер Денис Лебедєв із рф закликає посилати російських спортсменів на війну в Україні.