В россии бойцы ММА избили мобилизованных на войну в Украине (видео)

Одному солдату выбили зубы

В россии далеко не все мужчины поддерживают частичную мобилизацию, объявленную президентом рф владимиром путиным. Некоторые даже открыто критикуют и мобилизацию, и так называемую "спецоперацию".

В подмосковной Электростали мобилизованные на войну в Украине обиделись на критику в свой адрес и вступили в конфликт с двумя парнями, которые оказались профессиональными бойцами ММА из промоушенов Hardcore и Arena Fighting. Об этом сообщает telegram-канал MASH.

Мобилизованные 17 октября приехали купить все необходимое перед отъездом на фронт. У них возник словесный конфликт со спортсменами Магомедом Рабадановым и Шамилем Разаковым. Началась драка… В итоге первый солдат отделался синяками, второму повезло меньше — остался без зубов. Солдаты признались, что вступили в конфликт, ведь представители смешанных единоборства открыто насмехались над мобилизацией и над "спецоперацией".

Добавим, пострадавшие вернулись в часть, а бойцов ММА отправили в изолятор временного содержания. Им грозит до 7 лет лишения свободы по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что российский боец-чемпион охотно пошел на фронт. Напомним, боксер Денис Лебедев из рф призывает посылать российских спортсменов на войну в Украине.