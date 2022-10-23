У росії почалася істерика після програшу бійця UFC з рф (відео)

Петро Ян програв Шону О’Меллі роздільним рішенням суддів

На турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 280 в Абу-Дабі (ОАЕ) зі скандалом завершився бій у найлегшому дивізіоні Петро Ян — Шон О’Меллі. Російський боєць ММА Олександр Ємельяненко, який збирався поїхати за гроші на Донбас, вважає, що його співвітчизника засудили.

Відповідна заява Ємельяненка доступна на Матч ТВ. Він вважає, що UFC не хоче бачити у своїй організації російських чемпіонів. Примітно, що на цьому вечорі ММА росіянин Іслам Махачев завоював титул чемпіона UFC у легкій вазі, здобувши перемогу над колишнім чемпіоном Чарльзом Олівейрою з Бразилії.

"Упевнений, що Петра засудили з політичних мотивів. Подивіться статистику поєдинку, які можуть бути питання? Я не бачу жодної підстави навіть для роздільного рішення у бік Петра, тут однозначна перемога. Кількість ударів, переводи та контроль у партері – все на боці Яна. Очевидно, UFC у поточній політичній ситуації не потрібні чемпіони з росії, тож судді винесли такий вердикт. Петра обікрали вдруге поспіль", — заявив Ємельяненко.

У мережі думка користувачів щодо суддівства розділилася.

Найкращі моменти бою Петро Ян — Шон О’Меллі:

Найкращі моменти бою Іслам Махачев — Чарльз Олівейра:

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