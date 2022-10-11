Українського зрадника викинули з UFC

Олексій Олійник – великий шанувальник путіна

Боєць змішаних єдиноборств Олексій Олійник більше не виступатиме у найпрестижнішій організації. Його вигнали із UFC. До речі, боєць ММА, який прийняв громадянство Росії, боїться отримати повістку з військкомату.

Про усунення Олійника повідомляє Twitter -акаунт UFC Roster Watch.

Останній бій 45-річний Олійник провів 1 жовтня, коли програв Іліру Латіфі одноголосним рішенням суддів. При цьому в п’яти останніх поєдинках він зазнав чотирьох поразок.

В UFC Олійник виступав із 2014 року. За цей час він здобув 9 перемог та зазнав 8 поразок.

Нагадаємо, що у 2014 році Олійник вийшов у футболці із зображенням володимира путіна, пояснивши це бажанням "у чомусь показати свою життєву позицію". Згодом Олійник сказав, що не хоче бути громадянином України, бо йому "в цій країні незатишно". Потім він одержав російський паспорт і продовжив виступати під прапором росії.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММ нокаутував суддю.

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