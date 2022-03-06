Українка Мороз задушила росіянку на турнірі UFC (відео)
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"Залізна леді" повернулася до октагону.
У неділю, 6 березня, на 11-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійних єдиноборств — UFC 272. У октагоні провела бій українська спортсменка Марина Мороз.
Українка Мороз, яка виступає у найлегшій вазі, перемогла росіянку Марію Агапову. У другому раунді Марина провела задушливий прийом і здобула дострокову перемогу. Ця перемога стала 11-ю для українки на професійному рівні при трьох поразках. Агапова програла втретє, маючи у своєму послужному списку 10 тріумфів. До слова, Агапова зараз виступає під прапором Казахстану.
У мережі є відео зупинки бою Марина Мороз — Марія Агапова:
Нагадаємо, Марина давно не виходила в октагон. Раніше вона провела бій навесні 2020 року, перемігши бразилійку Майру Буено Сільву одноголосним рішенням суддів. До слова, Мороз та Агапова конфліктували. Українка звинувачувала Марію у вживанні наркотиків. У результаті сторони вирішили залагодити конфлікт в октагоні.
Раніше повідомлялося, що тенісист Данило Медведєв відмовився від російського прапора.
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