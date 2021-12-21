Українська красуня з UFC отримала у суперниці "Вбивцю демонів" (фото)
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Українці дісталася принципова суперниця.
Українська зірка змішаних єдиноборств Марина Мороз, яка нещодавно станцювала у відвертому вбранні, проведе бій із представницею Казахстану Марією Агаповою.
Про це повідомляє mmajunkie.
За інформацією джерела, Мороз виступить на номерному турнірі UFC 5 березня 2022 року. Промоушен підібрав для українки дуже принципову суперницю. Між Агаповою на прізвисько "Вбивця демонів" та Мороз раніше стався конфлікт. Марина заявляла, що Марія — "наркоманка". Представниця Казахстану після цього втратила багато спонсорів. Тепер Агапова хоче помститися українці в октагоні.
"Мороз намагалася зруйнувати мою кар’єру. Я втратила спонсорство через її інтерв’ю і потрапила у велику неприємну ситуацію, і я хотіла б покарати цю с*ку за те, що вона намагалася зруйнувати мою кар’єру. Я хочу її розбити", — розповідала Агапова.
Додамо, що на рахунку Мороз 10 перемог у 13 боях. Востаннє вона виходила у октагон у березні 2020 року. Тоді українка перемогла бразилійку Майру Буено Сільву. Агапова також виграла 10 боїв, але програла лише двічі.
Додамо, що Мороз часто публікує відверті знімки у соцмережах.
А ось Агапова в основному хвалиться своєю міццю.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боєць ММА спробував на смак кров суперника прямо під час бою.
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