Украинская красотка из UFC получила в соперницы "Убийцу демонов" (фото)

Украинке досталась принципиальная соперница.

Украинская звезда смешанных единоборств Марина Мороз, которая недавно станцевала в откровенном наряде, проведет бой с представительницей Казахстана Марией Агаповой.

Об этом сообщает mmajunkie.

По информации источника, Мороз выступит на номерном турнире UFC 5 марта 2022 года. Промоушен подобрал для украинки весьма принципиальную соперницу. Между Агаповой по прозвищу "Убийца демонов" и Мороз ранее произошел конфликт. Марина заявляла, что Мария — "наркоманка". Представительница Казахстана после этого потеряла многих спонсоров. Теперь Агапова хочет отомстить украинке в октагоне.

"Мороз пыталась разрушить мою карьеру. Я потеряла спонсорство из-за ее интервью и попала в большую неприятную ситуацию, и я хотела бы наказать эту с*ку за то, что она пыталась разрушить мою карьеру. Я хочу ее разбить", — рассказывала Агапова.

Добавим, что на счету Мороз 10 побед в 13 боях. В последний раз она выходила в октагон в марте 2020 года. Тогда украинка победила бразильянку Майру Буэно Сильву. Агапова также выиграла 10 боев, но проиграла всего два раза.

Добавим, что Мороз частенько публикует откровенные снимки в соцсетях.

Марина Мороз похвасталась пышной грудью

Марина Мороз в оранжевом платье

Марина Мороз похвасталась фигурой в бикини

А вот Агапова в основном хвастается своей мощью.

Мария Агапова на пляже

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боец ММА попробовал на вкус кровь соперника прямо во время боя.