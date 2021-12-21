Украинская красотка из UFC получила в соперницы "Убийцу демонов" (фото)
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Украинке досталась принципиальная соперница.
Украинская звезда смешанных единоборств Марина Мороз, которая недавно станцевала в откровенном наряде, проведет бой с представительницей Казахстана Марией Агаповой.
Об этом сообщает mmajunkie.
По информации источника, Мороз выступит на номерном турнире UFC 5 марта 2022 года. Промоушен подобрал для украинки весьма принципиальную соперницу. Между Агаповой по прозвищу "Убийца демонов" и Мороз ранее произошел конфликт. Марина заявляла, что Мария — "наркоманка". Представительница Казахстана после этого потеряла многих спонсоров. Теперь Агапова хочет отомстить украинке в октагоне.
"Мороз пыталась разрушить мою карьеру. Я потеряла спонсорство из-за ее интервью и попала в большую неприятную ситуацию, и я хотела бы наказать эту с*ку за то, что она пыталась разрушить мою карьеру. Я хочу ее разбить", — рассказывала Агапова.
Добавим, что на счету Мороз 10 побед в 13 боях. В последний раз она выходила в октагон в марте 2020 года. Тогда украинка победила бразильянку Майру Буэно Сильву. Агапова также выиграла 10 боев, но проиграла всего два раза.
Добавим, что Мороз частенько публикует откровенные снимки в соцсетях.
А вот Агапова в основном хвастается своей мощью.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боец ММА попробовал на вкус кровь соперника прямо во время боя.
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