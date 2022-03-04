"Соромно стало?": перша ракетка світу відвернувся від росії

Росіяни цураються свого прапора.

У п’ятницю, 4 березня, на дев’ятий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну перша ракетка світу росіянин Данило Медведєв прибрав зі свого профілю до Instagram прапор Росії.

На це звернув увагу користувач Facebook Олександр Аронець.

Медведєв вирішив прибрати прапор своєї країни з профілю в соцмережі, напевно, від гріха подалі, адже триколор зараз асоціюється з агресією, бомбардуванням мирних жителів та кривавим диктатором володимиром путіним.

"Російського прапору буде соромитись кожен росіянин. І цей процес незворотній! Перша ракетка світу Данііл Медвєдєв зняв російський прапор з опису свого інстаграму! Ізгої!" — написав Аронець.

Додамо, що Медведєв був близьким до перемоги на Australian Open-2022, проте у фіналі програв іспанському феномену Рафаелю Надалю. До речі, росіянин відзначився хамською поведінкою в Австралії й навіть нахамили оператору.

Раніше повідомлялося, що у захопленому російськими окупантами Мелітополі жителі вийшли на мітинг проти загарбників. До речі, НАТО 4 березня розгляне питання закриття повітряного простору над Україною.