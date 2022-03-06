Укр

Украинка Мороз задушила россиянку на турнире UFC (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Марина Мороз Новость обновлена 06 марта 2022, 15:36
Марина Мороз

"Железная леди" вернулась в октагон.

В воскресенье, 6 марта, на 11-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств — UFC 272. В октагоне провела бой украинская спортсменка Марина Мороз.

Украинка Мороз, которая выступает в наилегчайшем весе, победила россиянку Марию Агапову. Во втором раунде Марина провела удушающий прием и добыла досрочную победу. Эта победа стала 11-й для украинки на профессиональном уровне при трех поражениях. Агапова проиграла в третий раз, имея в своем послужном списке 10 триумфов. К слову, Агапова сейчас выступает под флагом Казахстана.

В сети доступно видео остановки боя Марина Мороз — Мария Агапова:

Напомним, Марина давно не выходила в октагон. Ранее она провела бой весной 2020 года, победив бразильянку Майру Буэно Сильву единогласным решением судей. К слову, Мороз и Агапова конфликтовали. Украинка обвиняла Марию в употреблении наркотиков. В итоге стороны решили уладить конфликт в октагоне.

Ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев отказался от российского флага.

Теги:
#Смешанные единоборства #UFC #Мария Мороз
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