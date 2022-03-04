"Стыдно стало?": первая ракетка мира отвернулся от россии

Россияне отказываются от своего флага.

В пятницу, 4 марта, на девятый день полномасштабного вторжения российских войск в Украину первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев убрал со своего профиля в Instagram флаг рф.

На это обратил внимание пользователь Facebook Александр Аронець.

Медведев решил убрать флаг своей страны из профиля в соцсети, видимо, от греха подальше, ведь триколор сейчас ассоциируется с агрессией, бомбардировками мирных жителей и кровавым диктатором владимиром путиным.

"Российского флага будет стыдиться каждый россиянин. И этот процесс необратим! Первая ракетка мира Даниил Медведев снял российский флаг из описания своей страницы в Instagram! Изгои!" — написал Аронець.

Добавим, что Медведев был близок к победе на Australian Open-2022, однако в финале проиграл испанскому феномену Рафаэлю Надалю. К слову, россиянин отметился хамским поведением в Австралии и даже нахамил оператору.

Ранее сообщалось, что в захваченном российскими оккупантами Мелитополе жители вышли на митинг против захватчиков. К слову, в НАТО 4 марта рассмотрят вопрос закрытия воздушного пространства над Украиной.