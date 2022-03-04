НАТО рассмотрит вопрос закрытия неба над Украиной: известна дата заседания

Европейцы занервничали после событий на Запорожской АЭС

Страны-участницы НАТО могут рассмотреть вопрос о закрытии неба для полетов над Украиной уже в пятницу, 4 марта.

Об этом пишет польское издание onet, ссылаясь на заявление испанского министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса.

Эту тему поднимут на саммите Североатлантического Альянса, которым будут руководить США.

Кроме этого, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, на встрече НАТО рассмотрит координацию действий иностранных партнеров Украины, а также, вероятно, ужесточение долгосрочных санкций для российской федерации.

Вопрос бесполетной зоны над Украиной стал более чем срочным после того, как путинские оккупанты добрались до Энергодара в Запорожской области и обстреляли местную АЭС. Эта станция является самой большой "атомкой" Европы, и взрыв на ней может в десять раз превысить мощность Чернобыльской катастрофы.

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Отметим, что несмотря на не слишком сговорчивый Запад, некоторые из американских чиновников называли no-fly зону весьма хорошим вариантом.

Также рассмотреть этот вопрос президент Владимир Зеленский просил и американского лидера Джозефа Байдена, и британского министра Бориса Джонсона. С обоими политиками он общался поздней ночью после обстрелов ЗАЭС.