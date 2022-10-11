Украинского предателя вышвырнули из UFC

Алексей Олейник - большой поклонник путина

Боец смешанных единоборств Алексей Олейник больше не будет выступать в самой престижной организации. Его выгнали из UFC. Кстати, принявший гражданство рф боец ММА боится получить повестку из военкомата.

Об отстранении Олейника сообщает Twitter-аккаунт UFC Roster Watch.

Последний бой 45-летний Олейник провел 1 октября, когда проиграл Илиру Латифи единогласным решением судей. При этом в пяти последних поединках он потерпел четыре поражения.

В UFC Олейник выступал с 2014 года. За это время он одержал 9 побед и потерпел 8 поражений.

Напомним, что в 2014 году Олейник вышел в футболке с изображением владимира путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже Олейник сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать под флагом рф.

Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММ нокаутировал судью.

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