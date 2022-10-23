В россии началась истерика после проигрыша бойца UFC из рф (видео)

Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей

На турнире по смешанным единоборствам UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) со скандалом завершился бой в легчайшем дивизионе Петр Ян — Шон О’Мэлли. Российский боец ММА Александр Емельяненко, который собирался поехать за деньги на Донбасс, считает, что его соотечественника засудили.

Соответствующее заявление Емельяненко доступно на Матч ТВ. Он считает, что UFC не хочет видеть в своей организации российских чемпионов. Примечательно, что на этом вечере ММА россиянин Ислам Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над бывшим чемпионом Чарльзом Оливейрой из Бразилии.

"Уверен, что Петра засудили по политическим мотивам. Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы? Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра, тут однозначная победа. Количество ударов, переводы и контроль в партере — все на стороне Яна. Видимо, UFC в текущей политической ситуации не нужны чемпионы из россии, поэтому судьи вынесли такой вердикт. Петра обокрали второй раз подряд", — заявил Емельяненко.

В сети мнение пользователей насчет судейства разделилось.

Лучшие моменты боя Петр Ян — Шон О’Мэлли:

Лучшие моменты боя Ислам Махачев — Чарльз Оливейра:

Ранее сообщалось, что звезда российского ММА опозорился, проведя бой по правилам бокса. Напомним, предателя Украины вышвырнули из UFC.