Дружина пєскова влаштує "танці на кістках" у Луганську

Уродженка Дніпра отримає величезні гроші за поїздку на Донбас

Тетяна Навка, дружина прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова, виграла грант Президентського фонду культурних ініціатив на проведення мюзиклу на льоду "Руслан і Людмила" у тимчасово окупованому Луганську, де ЗСУ періодично знищують військові об’єкти рф.

Про це повідомляє Президентський фонд культурних ініціатив. За даними джерела, Навка має поставити шоу для мешканців окупованих територій до 2 лютого 2023 року.

До речі, розмір гранту становить 14 443 475 рублів (близько 8 млн грн), співфінансування – 3 650 000 рублів (близько 2 млн гривень). Проєкт має бути реалізований у строки з 7 жовтня 2022 року до 2 лютого 2023-го.

У мережі розкритикували Навку. Один із користувачів зазначив, що олімпійська чемпіонка у танцях на льоду влаштовує шоу "на кістках".

Раніше Навка оголосила санкції проти США. Дружина Пєскова відмовилася проводити своє шоу на території Штатів. Крім того, нещодавно Тетяна, яка є уродженкою Дніпра, назвала росію найкращою у світі країною, за що була їдко висміяна в мережі.