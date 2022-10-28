Українські спортсмени отримають медалі росіян: подробиці

Ряд російських спортсменів отримали дискваліфікації, що вплинуло на підсумкове розміщення місць на турнірах багаторічної давності

Допінг-скандали за участю російських спортсменів відбуваються навіть через багато років після змагань, на яких вони виступали. Цього разу через дискваліфікацію низки російських легкоатлетів одразу 3 медалі найвищого рівня перейшли до представників України.

Про це заявила генеральний секретар Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Іоланта Хропач на засіданні Ради організації 28 жовтня, передає офіційний сайт федерації. Найближчим часом нагороди будуть вручені спортсменам.

"Звісно, приємно отримувати нагороди, на які ти заслуговуєш, під час змагань, адже це зовсім інші емоції. Проте це жодним чином не знецінює їхню вартість. Це в черговий раз доводить і нагадує всім, що змагатися потрібно чесно", — сказала Хропач.

Анна Рижикова після дискваліфікації росіянки Ірини Колесніченко піднялася на другу позицію у бігу на 400 метрів із бар’єрами й тепер є срібною медалісткою чемпіонату Європи-2012.

Тарас Неледва після дискваліфікації росіянина Кирила Сухарьова став бронзовим призером зі стрибків у довжину на ЧЄ(U-23)-2013.

Іван Банзерук після дискваліфікації росіян Михайла Рижова та Івана Носкова став срібним призером на дистанції 50 км на Кубку Європи-2015 зі спортивної ходьби. Крім того, у цій дисципліні збірна України піднялася на 2 місце у командному заліку.

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх не стала кращою легкоатлеткою 2022 року за версією European Athletics.

Нагадаємо, київський професор у 79 років став чемпіоном Європи з легкої атлетики.