Українська чемпіонка знялася у ніжній фотосесії (відео)

Спортсменка має модельну зовнішність

Відома українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка у свій день народження побажала миру на всій території України, знялася у ніжній фотосесії у Валенсії (Іспанія) на березі Середземного моря.

Про це повідомила блогер Ольга Малкіна на своїй сторінці в Instagram. Вона також показала перші кадри з красунею-спортсменкою під час роботи.

Дар'я має модельну зовнішність і нерідко радує свою багатотисячну армію шанувальників (на сторінку Instagram дзюдоїстки підписалися майже півмільйона людей) яскравими знімками.

22-річна Білодід, попри свій юний вік, встигла стати дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо, чемпіонкою та віцечемпіонкою Європи та переможницею Європейських ігор. Крім того, на її рахунку "бронза" на Олімпіаді-2020 у Токіо. Українка вигравала нагороди у ваговій категорії до 48 кг, проте тепер вона виступає у новій вазі. На ЧС-2022 із дзюдо Дар’я у категорії до 57 кг не зуміла пройти у півфінал турніру, а також програла втішну дуель за "бронзу".

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Раніше повідомлялося, що Білодід увійшла до рейтингу топ-100 найвпливовіших українців. Нагадаємо, заради медалі у Токіо Дар’ї довелося навіть голодувати.