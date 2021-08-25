"Мені було дуже важко": Дар’я Білодід розповіла, як була змушена голодувати

Дарина виступає у ваговій категорії до 48-ми кг.

Українська дзюдоїстка і бронзова медалістка Олімпіади в Токіо Дар’я Білодід розповіла про те, через які труднощі їй довелося пройти, щоб домогтися успіху в спорті. За словами спортсменки, яка виступає у ваговій категорії до 48-ми кг, їй було дуже важко голодувати.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніної.

"Мені було дуже важко голодувати. Я собі запланувала, що на Олімпіаді в Токіо я ще протримаюся у ваговій категорії 48 кг, тому потрібно було терпіти, — розповіла Дар’я. — Морально все йшло нормально, тому що я знала, що прийде день, і я буду їсти. Але коли Олімпіаду перенесли психологічно мені було дуже важко ще рік жити в цих обмеженнях. Це маленькі порції по 100-150 грамів, ти не можеш собі дозволити те, що ти хочеш. Навіть в рідині потрібно себе обмежувати ".

За словами Білодід, після всього цього вона навіть страждала на депресію.

Раніше Дарина Білодід розповіла, які хлопці її цікавлять. За словами спортсменки, обранець повинен її здивувати.