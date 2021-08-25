"Мне было очень тяжело": Дарья Белодед рассказала, как была вынуждена голодать

Дарья выступает в весовой категории до 48-ми кг.

Украинская дзюдоистка и бронзовая медалистка Олимпиады в Токио Дарья Белодед рассказала о том, через какие сложности ей пришлось пройти, чтобы добиться успеха в спорте. По словам спортсменки, которая выступает в весовой категории до 48-ми кг, ей было очень тяжело голодать.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Мне было очень тяжело голодать. Я себе запланировала, что на Олимпиаде в Токио я еще продержусь в весовой категории 48 кг, поэтому нужно было терпеть, — рассказала Дарья. — Морально все шло нормально, потому что я знала, что придет день, и я буду кушать. Но когда Олимпиаду перенесли психологически мне было безумно тяжело еще год жить в этих ограничениях. Это маленькие порции по 100-150 грамм, ты не можешь себе позволить то, что ты хочешь. Даже в жидкости нужно себя ограничивать".

По словам Белодед, после всего этого она даже страдала депрессией.

Ранее Дарья Белодед рассказала, какие парни ее интересуют. По словам спортсменки, избранник должен ее удивить.