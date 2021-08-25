Дарья Белодед призналась, как итальянскому дзюдоисту Фабио Базиле удалось покорить ее сердце

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед сдала "экзамен на откровенность" телеведущей Маше Ефросининой.

Известная украинская спортсменка, самая молодая чемпионка мира по дзюдо 20-летняя Дарья Белодед, которая завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио, стала новой героиней программы Маши Ефросининой "Экзамен". Телеведущая "выхватила" Дарью для интервью сразу после Олимпийских игр в Токио.

"Экзамен на откровенность" самой красивой спортсменки Украины вышел на ютуб-канале Ефросининой.

Маша и Даша пообщались на различные темы, и естественно ведущая не обошла и тему личной жизни. Теледива решила узнать, как сумел покорить сердце Дарьи итальянский спортсмен, олимпийский чемпион, тоже дзюдоист Фабио Базиле, с котором Белодед встречалась, когда ей было 17 лет.

Девушка призналась, что скорее всего ее больше впечатлил в Фабио тот образ, который он создал: красивый парень, популярный, да еще и олимпийский чемпион. Однако, Белодед уточняет, что инициатором общения и отношений был Базиле.

Ранее, "Телеграф" писал, что Дарья Белодед рассказала Маше Ефросининой, какие парни могут ее заинтересовать.