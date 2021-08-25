Дарья Белодед призналась, как итальянскому дзюдоисту Фабио Базиле удалось покорить ее сердце
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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед сдала "экзамен на откровенность" телеведущей Маше Ефросининой.
Известная украинская спортсменка, самая молодая чемпионка мира по дзюдо 20-летняя Дарья Белодед, которая завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио, стала новой героиней программы Маши Ефросининой "Экзамен". Телеведущая "выхватила" Дарью для интервью сразу после Олимпийских игр в Токио.
"Экзамен на откровенность" самой красивой спортсменки Украины вышел на ютуб-канале Ефросининой.
Маша и Даша пообщались на различные темы, и естественно ведущая не обошла и тему личной жизни. Теледива решила узнать, как сумел покорить сердце Дарьи итальянский спортсмен, олимпийский чемпион, тоже дзюдоист Фабио Базиле, с котором Белодед встречалась, когда ей было 17 лет.
Девушка призналась, что скорее всего ее больше впечатлил в Фабио тот образ, который он создал: красивый парень, популярный, да еще и олимпийский чемпион. Однако, Белодед уточняет, что инициатором общения и отношений был Базиле.
Ранее, "Телеграф" писал, что Дарья Белодед рассказала Маше Ефросининой, какие парни могут ее заинтересовать.
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