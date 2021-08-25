Укр

Дарья Белодед призналась, как итальянскому дзюдоисту Фабио Базиле удалось покорить ее сердце

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
246
Дарья Белодед призналась, как итальянскому дзюдоисту Фабио Базиле удалось покорить ее сердце Новость обновлена 25 августа 2021, 13:06
Дарья Белодед

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед сдала "экзамен на откровенность" телеведущей Маше Ефросининой.

Известная украинская спортсменка, самая молодая чемпионка мира по дзюдо 20-летняя Дарья Белодед, которая завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио, стала новой героиней программы Маши Ефросининой "Экзамен". Телеведущая "выхватила" Дарью для интервью сразу после Олимпийских игр в Токио.

"Экзамен на откровенность" самой красивой спортсменки Украины вышел на ютуб-канале Ефросининой.

Маша и Даша пообщались на различные темы, и естественно ведущая не обошла и тему личной жизни. Теледива решила узнать, как сумел покорить сердце Дарьи итальянский спортсмен, олимпийский чемпион, тоже дзюдоист Фабио Базиле, с котором Белодед встречалась, когда ей было 17 лет.

Девушка призналась, что скорее всего ее больше впечатлил в Фабио тот образ, который он создал: красивый парень, популярный, да еще и олимпийский чемпион. Однако, Белодед уточняет, что инициатором общения и отношений был Базиле.

Ранее, "Телеграф" писал, что Дарья Белодед рассказала Маше Ефросининой, какие парни могут ее заинтересовать. 

Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Украина
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Дата публикации
Категория
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Дата публикации
Категория
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Дата публикации
Категория
Кучма предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Путина и объяснил, почему
Кучма предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Путина и объяснил, почему
Дата публикации
Категория
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
Дата публикации
Категория
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)