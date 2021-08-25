Дарина Білодід зізналася, як італійському дзюдоїсту Фабіо Базіле вдалося підкорити її серце

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід склала "іспит на відвертість" телеведучій Маші Єфросиніній.

Відома українська спортсменка, наймолодша чемпіонка світу з дзюдо 20-річна Дарина Білодід, яка завоювала "бронзу" на Олімпіаді в Токіо, стала новою героїнею програми Маші Єфросиніної "Іспит". Телеведуча "вихопила" Дарину для інтерв’ю відразу після Олімпійських ігор в Токіо.

"Іспит на відвертість" найкрасивішої спортсменки України вийшов на ютуб-каналі Єфросиніної.

Маша і Даша поспілкувалися на різні теми, і звісно ж ведуча не обійшла і тему особистого життя спортсменки. Теледіва вирішила дізнатися, як зумів підкорити серце Дар’ї італійський спортсмен, олімпійський чемпіон, теж дзюдоїст Фабіо Базіле, з яким Білодід зустрічалася, коли їй було 17 років.

Дівчина зізналася, що швидше за все її більше вразив в Фабіо той образ, який він створив: красивий хлопець, популярний, та ще й олімпійський чемпіон. Однак, Білодід уточнює, що ініціатором спілкування і відносин був Базіле.

Раніше, "Телеграф" писав, що Дарина Білодід розповіла Маші Єфросиніної, які хлопці можуть її зацікавити.