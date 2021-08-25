Дзюдоистка Дарья Белодед рассказала, какие парни ее интересуют

Дарья Белодед рассказала ведущей о своей личной жизни.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которую называют самой красивой спортсменкой Украины рассказала, какие парни могут ее заинтересовать. По словам спортсменки, избранник должен ее удивить.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Чтобы заинтересовать меня парень должен удивить меня. Он должен сделать что-то особенное. Я не знаю что, он должен сам импровизировать, как-то заинтересовать меня. Если он просто подойдет и скажет "Давай познакомимся", то вряд ли меня такое удивит", — говорит девушка.

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Спортсменка также рассказала ведущей о своей личной жизни. Так, по ее словам, она в целом не влюбчивый человек и в подростковом возрасте общалась с мальчиками только по-дружески. Белодед также призналась, что очень любит шоппинг и путешествия.

Напомним, что месяц назад украинская дзюдоистка Белодед завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио. Белодед является двукратной чемпионкой мира по дзюдо в весовой категории до 48 кг (2018 и 2019 годы), а также чемпионкой Европы (2017) и победительницей Европейских игр в Минске в 2019 году.